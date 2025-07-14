Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Украина приняла новые меры против уклонистов на границе Украины

Украинское издание «Страна» опубликовало в Telegram-канале видео, снятое водителем из Украины. На кадрах показаны новые меры, которые власти принимают на западных границах страны, чтобы предотвратить выезд мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

Украинское издание «Страна» опубликовало в Telegram-канале видео, снятое водителем из Украины. На кадрах показаны новые меры, которые власти принимают на западных границах страны, чтобы предотвратить выезд мужчин, уклоняющихся от мобилизации.

На кадрах видно, что вдоль дорог натянута колючая проволока, на каждом столбе установлены камеры наблюдения, а в воздухе патрулируют вертолеты и дроны. Водитель утверждает, что эти меры направлены на то, чтобы никто не смог покинуть страну, избегая мобилизации, «чтобы ни один украинец из этого рабства, из этого беспредела не сбежал», передает Лента.ру.

С февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции (СВО), с территории Украины от мобилизации сбежали порядка 300−400 тысяч человек.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

Сотрудники ТЦК начали применять огнестрельное оружие против гражданских лиц, подлежащих мобилизации. А военные ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как это было раньше.