СМИ: Украина приняла новые меры против уклонистов на границе Украины

На кадрах видно, что вдоль дорог натянута колючая проволока, на каждом столбе установлены камеры наблюдения, а в воздухе патрулируют вертолеты и дроны. Водитель утверждает, что эти меры направлены на то, чтобы никто не смог покинуть страну, избегая мобилизации, «чтобы ни один украинец из этого рабства, из этого беспредела не сбежал», передает Лента.ру.