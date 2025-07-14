В Госдуме рассказали, как распознать телефонного мошенника с первых секунд разговора

Также стоит быть внимательным к подмене номеров и «маскировке» под официальные каналы. У мошенников есть технологии, которые позволяют звонить с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватарки, похожие на логотипы банков или «Госуслуг». Не ориентируйтесь только на картинку — всегда проверяйте, кто вам пишет или звонит. Если вы не уверены — перезвоните на официальный номер с сайта организации, советует чиновник.