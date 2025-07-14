В Госдуме рассказали, как распознать телефонного мошенника с первых секунд разговора

Первый тревожный сигнал — это атмосфера спешки и давления. Как только собеседник начинает торопить, говорить, что «всё срочно», «надо немедленно принять меры», «счёт будет заблокирован», можно быть уверенным — вами пытаются управлять. Ни один официальный представитель банка, госоргана или компании не будет заставлять клиента принимать решения под давлением.
Антон Немкин.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
Второй важный момент — это попытка получить конфиденциальные данные. Сотрудник банка не спросит у вас СМС-код, CVV, PIN или данные паспорта по телефону. Все эти данные либо уже есть у банка, либо они не нужны для общения. Как только слышите просьбу продиктовать код из сообщения — разговор нужно прекращать. Это прямая атака на вашу безопасность, предупреждает депутат.
Также стоит быть внимательным к подмене номеров и «маскировке» под официальные каналы. У мошенников есть технологии, которые позволяют звонить с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватарки, похожие на логотипы банков или «Госуслуг». Не ориентируйтесь только на картинку — всегда проверяйте, кто вам пишет или звонит. Если вы не уверены — перезвоните на официальный номер с сайта организации, советует чиновник.
Особо сложные случаи — это звонки с голосовыми дипфейками: когда на другом конце «говорит» знакомый голос, якобы ваш родственник или начальник. В такие моменты важно не поддаваться эмоциям. Лучшее решение — положить трубку и перезвонить по тому номеру, который вы знаете лично. Только так можно подтвердить подлинность звонящего.
«Безопасность — это не столько про технологии, сколько про привычки. Не верьте в “бесплатные подарки”, не спешите под давлением, проверяйте любую информацию из независимых источников. И главное — никому и никогда не сообщайте СМС-коды. Это тот самый ключ, который открывает доступ ко всем вашим данным и деньгам», — заключает парламентарий.
Ранее в Госдуме предупредили о новом виде мошенничества от «операторов». Потенциальной жертве звонят и сообщают, что её номер был «выбран для участия в тестировании новой услуги» — например, премиального тарифа, автоматической фильтрации спама или улучшенного интернет-пакета. Для подключения услуги аферисты просят подтвердить согласие, попросив продиктовать код из SMS. После мошенники используют это для обхода двухфакторной аутентификации, взлома социальных сетей, электронной почты и банковских приложений.