Участникам СВО дадут право на бесплатное второе высшее образование

Авторами проекта стали лидер партии Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Участникам СВО хотят дать возможность бесплатно получить второе средне-специальное и высшее образование. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение Госдумы уже 14 июня 2025 года.
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что мера направлена на дополнительную поддержку ветеранов боевых действий. «Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов пояснил, что проект закона подготовили по поручению президента. Он уточнил, что сейчас бесплатно можно получить только первое среднее специальное или высшее образование, а предлагаемые изменения расширят образовательные возможности для участников СВО.
Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, отмечая, что к ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование. По ее словам, этот вопрос был передан президенту России Владимиру Путину, который поручил рассмотреть его на законодательном уровне.