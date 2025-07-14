Участникам СВО дадут право на бесплатное второе высшее образование

Ранее с аналогичной инициативой выступала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, отмечая, что к ней поступают многочисленные обращения от участников СВО и их семей по поводу невозможности бесплатно получить второе образование. По ее словам, этот вопрос был передан президенту России Владимиру Путину, который поручил рассмотреть его на законодательном уровне.