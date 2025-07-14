Камеры, тепловизоры и дроны: отлов уклонистов на Украине перешел в новую стадию

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что сотрудники ТЦК используют дроны и тепловизоры для поиска уклоняющихся от призыва. Он отметил, что с помощью беспилотников проводят разведку, а тепловизионные датчики позволяют выявлять людей даже в их собственных домах, если те пытаются скрываться.