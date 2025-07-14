Камеры, тепловизоры и дроны: отлов уклонистов на Украине перешел в новую стадию

На границе Украины ввели строгие меры, чтобы пресечь попытки мужчин уклониться от мобилизации и покинуть страну. Как сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале, на западных участках границы вдоль дорог установили колючую проволоку. Один из местных водителей показал на видео, что власти усилили контроль, чтобы предотвратить бегство граждан.
На каждом столбе вдоль дорог разместили камеры видеонаблюдения. В небе работают вертолеты и беспилотники, которые следят за обстановкой. По словам автора видео, эти меры направлены на то, чтобы никто не смог уйти от мобилизации.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что сотрудники ТЦК используют дроны и тепловизоры для поиска уклоняющихся от призыва. Он отметил, что с помощью беспилотников проводят разведку, а тепловизионные датчики позволяют выявлять людей даже в их собственных домах, если те пытаются скрываться.