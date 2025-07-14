Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грэм* снова пытается напугать Россию: в США заявили о самых внушительных в истории санкциях

Грэм* заявил о принятии самых существенных антироссийских санкций в истории США.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор США Линдси Грэм* раскрыл детали готовящихся новых ограничительных мер против России. Так, Грэм* заявил, что Конгресс США готовится принять наиболее масштабный в истории страны пакет санкционных мер против России. Об этом сенатор рассказал в беседе с CBS News.

В интервью с изданием он также анонсировал предстоящее выступление Дональда Трампа 14 июля, в котором, по словам экс-президента, будут озвучены важные заявления относительно России, вызванные его разочарованием в действиях Москвы.

В ходе интервью сенатор Грэм* также выдвинул ультимативное требование к государствам, поддерживающим Россию. Особое недовольство республиканца вызвала торговая практика Индии, которая, по его утверждению, приобретает российские энергоносители по льготным ценам с последующей их перепродажей.

* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше