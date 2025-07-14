Грэм* снова пытается напугать Россию: в США заявили о самых внушительных в истории санкциях

Сенатор США Линдси Грэм* раскрыл детали готовящихся новых ограничительных мер против России. Так, Грэм* заявил, что Конгресс США готовится принять наиболее масштабный в истории страны пакет санкционных мер против России. Об этом сенатор рассказал в беседе с CBS News.
В интервью с изданием он также анонсировал предстоящее выступление Дональда Трампа 14 июля, в котором, по словам экс-президента, будут озвучены важные заявления относительно России, вызванные его разочарованием в действиях Москвы.
В ходе интервью сенатор Грэм* также выдвинул ультимативное требование к государствам, поддерживающим Россию. Особое недовольство республиканца вызвала торговая практика Индии, которая, по его утверждению, приобретает российские энергоносители по льготным ценам с последующей их перепродажей.
* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.