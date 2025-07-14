Грэм* снова пытается напугать Россию: в США заявили о самых внушительных в истории санкциях

Сенатор США Линдси Грэм* раскрыл детали готовящихся новых ограничительных мер против России. Так, Грэм* заявил, что Конгресс США готовится принять наиболее масштабный в истории страны пакет санкционных мер против России. Об этом сенатор рассказал в беседе с CBS News.