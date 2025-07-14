«Челси» разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира

Лондонский «Челси» одержал уверенную победу над французским «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 в финале клубного чемпионата мира, проходившем на стадионе «Метлайф».
Коул Палмер оформил дубль (22-я и 30-я минуты), а Жоао Педро забил еще один мяч (43). Жоау Невеш из ПСЖ получил прямую красную карточку на 84-й минуте. Австралийский судья российского происхождения Антон Щетинин был ассистентом главного арбитра. Палмер стал первым англичанином, оформившим дубль в финале клубного ЧМ.
«Челси» во второй раз в истории стал чемпионом, впервые выиграв турнир в 2022 году. Российский голкипер Матвей Сафонов в составе ПСЖ остался в запасе.
В новом формате клубного чемпионата мира впервые участвуют 32 команды (вместо прежних семи) из шести конфедераций. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах США.
В рамках группового этапа команды были разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выходили две лучшие команды из каждой группы.
Призовой фонд турнира составил миллиард долларов, что является рекордом для футбольных клубных турниров. Победитель получит до 125 миллионов долларов, помимо солидарных выплат, передает РБК.