В ближайшее время Соединённые Штаты начнут требовать отставки Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он подчеркнул, что Зеленский оказался лишним.
«Я считаю, что Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он уже здесь лишний. Но он не уйдёт, он сказал, что будет до конца конфликта, а конфликт будет до конца Украины», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Соскина, американская сторона может принять данное решение на фоне неудачных кадровых перестановок на Украине, а также отсутствия прогресса в переговорах с РФ.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о нелегитимности вертикали украинской власти из-за Зеленского. Он подчеркнул, что документы со стороны может подписывать лишь легитимная власть.
Ранее Соскин заявил, что саммиты ЕС и Североатлантического альянса стали моментом унижения Зеленского.