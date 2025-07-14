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Соскин: в скором времени Вашингтон потребует отставки Зеленского

Соскин уточнил, что Зеленский оказался лишним.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время Соединённые Штаты начнут требовать отставки Зеленского, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он подчеркнул, что Зеленский оказался лишним.

«Я считаю, что Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он уже здесь лишний. Но он не уйдёт, он сказал, что будет до конца конфликта, а конфликт будет до конца Украины», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Соскина, американская сторона может принять данное решение на фоне неудачных кадровых перестановок на Украине, а также отсутствия прогресса в переговорах с РФ.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о нелегитимности вертикали украинской власти из-за Зеленского. Он подчеркнул, что документы со стороны может подписывать лишь легитимная власть.

Ранее Соскин заявил, что саммиты ЕС и Североатлантического альянса стали моментом унижения Зеленского.