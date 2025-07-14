Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 июля 2025

Погода в Иркутске 14 июля 2025 обещает переменную облачность, днем без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, температура ночью +14…+16. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
Погода в Иркутске 14 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью в Киренском, Казачинско-Ленском районах, днем в Братском, западных и северо-восточных районах кратковременные, ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-западный, юго-восточный 3−8 м/с, при грозах северо-западный 5−10 м/с, днем порывы 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +27…+32 градусов, если солнце так и не появится, то до +20…+25. Ночью +13…+18, при прояснении +6…+11. Вот что обещает погода в Иркутске 14 июля 2025.