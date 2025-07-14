Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить

По ее словам, банки самостоятельно заменяют карты россиян, срок действия которых уже истек, но в свое время их разрешили использовать из-за санкций и нехватки чипов. теперь проблемы решены, а карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.