Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, банки самостоятельно заменяют карты россиян, срок действия которых уже истек, но в свое время их разрешили использовать из-за санкций и нехватки чипов. теперь проблемы решены, а карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.
«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», — напомнила Бочкина.
Поэтому можно дождаться от банка информации о перевыпуске, а можно подсуетиться и перевыпустить карту самостоятельно. Никаких проблем с чипами больше нет, а старая карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, заключила она.