Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности между президентами Молдавии Майей Санду и Украины Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара российской армии по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Такое мнение выразил Telegram-канал «Молдовsky».
По данным источника канала в оборонном ведомстве, на полигоне проходили подготовку молдавские контрактники, направленные для обучения и получения военного опыта.
Утверждается, что из десяти молдавских солдат и офицеров четверо погибли, а двое получили ранения. Канал связывает эту информацию с сообщением Минобороны России от 22 июня об ударе «Искандера-М» по украинскому полигону в районе Давыдова Брода Херсонской области, в результате которого ВСУ потеряли более 70 человек.
«Молдовsky» также утверждает, что родственникам погибших выплатили крупные суммы и оформили соглашения о неразглашении информации. По информации канала, это была не первая отправка молдавских военных на Украину для «обмена опытом», организованная по личной договоренности Санду и Зеленского.
— Наши военные погибли в чужом для нас конфликте и за политические амбиции Майи Санду, — горится в сообщении.
Ранее Зеленский заявлял, что российские войска якобы намерены «захватить Одессу», а затем достичь границы с Молдовой и Румынией. Он также сказал, что российские войска «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами.