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Молдовsky: Молдаване погибли на украинском полигоне после удара ВС РФ

Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности между президентами Молдавии Майей Санду и Украины Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара российской армии по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Такое мнение выразил Telegram-канал «Молдовsky».

Молдавские военные, направленные на Украину по договоренности между президентами Молдавии Майей Санду и Украины Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара российской армии по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Такое мнение выразил Telegram-канал «Молдовsky».

По данным источника канала в оборонном ведомстве, на полигоне проходили подготовку молдавские контрактники, направленные для обучения и получения военного опыта.

Утверждается, что из десяти молдавских солдат и офицеров четверо погибли, а двое получили ранения. Канал связывает эту информацию с сообщением Минобороны России от 22 июня об ударе «Искандера-М» по украинскому полигону в районе Давыдова Брода Херсонской области, в результате которого ВСУ потеряли более 70 человек.

«Молдовsky» также утверждает, что родственникам погибших выплатили крупные суммы и оформили соглашения о неразглашении информации. По информации канала, это была не первая отправка молдавских военных на Украину для «обмена опытом», организованная по личной договоренности Санду и Зеленского.

— Наши военные погибли в чужом для нас конфликте и за политические амбиции Майи Санду, — горится в сообщении.

Ранее Зеленский заявлял, что российские войска якобы намерены «захватить Одессу», а затем достичь границы с Молдовой и Румынией. Он также сказал, что российские войска «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами.

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