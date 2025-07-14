В России хотят ужесточить требования к трудовым мигрантам: что изменится для приезжающих в страну

Депутаты Государственной думы под руководством главы комитета по труду Ярослава Нилова подготовили межфракционный законопроект, который ужесточит правила для трудовых мигрантов. Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, предусматривает введение новых требований для иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу.
Законопроект обязывает мигрантов при въезде в страну предъявлять медицинскую страховку и справки об отсутствии опасных заболеваний. В частности, им нужно будет предоставить результаты анализов, сделанных не позднее чем за 10 дней до прибытия. Эти анализы должны подтверждать отсутствие ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и туберкулеза. Также мигранты обязаны иметь справку об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда.
По мнению авторов инициативы, такие меры помогут снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения и предотвратить въезд мигрантов с социально опасными заболеваниями. Ярослав Нилов подчеркнул, что в условиях нехватки кадров в России необходимо привлекать иностранную рабочую силу, но она не должна создавать дополнительные проблемы, особенно в сфере здоровья.
Ранее KP.RU писал, что приток иностранной рабочей силы в РФ может увеличиться за счет индийских трудовых мигрантов. В Россию могут быть приглашены работники из Индии, Северной Кореи и Шри-Ланки. Количество приглашенных специалистов уже в 2025 году может достигнуть миллиона.