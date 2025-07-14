В России хотят ужесточить требования к трудовым мигрантам: что изменится для приезжающих в страну

Законопроект обязывает мигрантов при въезде в страну предъявлять медицинскую страховку и справки об отсутствии опасных заболеваний. В частности, им нужно будет предоставить результаты анализов, сделанных не позднее чем за 10 дней до прибытия. Эти анализы должны подтверждать отсутствие ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и туберкулеза. Также мигранты обязаны иметь справку об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда.