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Редчайший метеорит с Марса весом 25 кг продадут на аукционе

Аукционный дом Sotheby’s представит на торгах самый крупный на Земле фрагмент марсианского метеорита. Уникальный экземпляр весом около 25 килограммов будет выставлен в рамках тематической недели «Geek Week» в Нью-Йорке. Ожидаемая стоимость лота — от 2 до 4 миллионов долларов, передает El.kz.

Источник: Sotheby's

Метеорит под названием NWA 16788 был найден в ноябре 2023 года охотником за метеоритами в пустыне Сахара, в районе Агадеза (Нигер). По мнению учёных, обломок марсианской породы оказался на Земле в результате столкновения Марса с крупным астероидом. В ходе удара часть породы была выброшена в космос и спустя миллионы лет достигла Земли. Предположительно, это произошло относительно недавно, поскольку поверхность метеорита практически не повреждена земной атмосферой и сохранила стекловидную корку, образующуюся при вхождении в атмосферу.

По своим размерам NWA 16788 превышает любой другой известный марсианский метеорит: он на 70% больше предыдущего рекордсмена. Сегодня во всём мире известно более 77 тысяч метеоритов, но лишь около 400 из них имеют марсианское происхождение. В совокупности их масса составляет примерно 374 килограмма, и фрагмент, выставленный на торги, составляет около 6−7% от этого объёма.

До начала торгов метеорит можно будет увидеть на публичной экспозиции с 8 по 15 июля в галерее Sotheby’s в Нью-Йорке. Аукцион запланирован на 16 июля. Как отмечают специалисты, в структуре и составе фрагмента зафиксированы характерные признаки марсианских горных пород, аналогичные тем, что были изучены с помощью космических миссий на Красную планету.

Продажа столь редкого объекта вызывает интерес не только у коллекционеров, но и у научного сообщества. Некоторые исследователи выражают надежду, что метеорит в будущем окажется в открытом доступе — например, в музейной коллекции или научном центре.