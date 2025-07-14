Редчайший метеорит с Марса весом 25 кг продадут на аукционе

Метеорит под названием NWA 16788 был найден в ноябре 2023 года охотником за метеоритами в пустыне Сахара, в районе Агадеза (Нигер). По мнению учёных, обломок марсианской породы оказался на Земле в результате столкновения Марса с крупным астероидом. В ходе удара часть породы была выброшена в космос и спустя миллионы лет достигла Земли. Предположительно, это произошло относительно недавно, поскольку поверхность метеорита практически не повреждена земной атмосферой и сохранила стекловидную корку, образующуюся при вхождении в атмосферу.