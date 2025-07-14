В Госдуме рассказали, как сэкономить на ЖКХ во время отпуска

«Один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг — плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. Именно поэтому действующее законодательство предусматривает возможность перерасчета платы за ЖКХ в случае временного отсутствия гражданина в жилом помещении. Если человек отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет полное право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье», — сказал Якубовский.