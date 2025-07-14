Макрон: число стран-участниц «коалиции желающих» достигло 30

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что количество государств-участников так называемой коалиции желающих возросло до 30.
«Эта коалиция желающих, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Её генштаб создан и находится в Париже», — сказал он.
Высказывание прозвучало в ходе обращения Макрона ко французским военным по случаю Дня взятия Бастилии.
По словам Макрона, страны этой коалиции планируют патрулировать украинское воздушное пространство после заключения договорённости о прекращении огня.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация не согласна с предложением по размещению миротворческого контингента на территории Украины.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.