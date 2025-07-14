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Макрон: число стран-участниц «коалиции желающих» достигло 30

«Коалиция желающих» планирует патрулировать небо над Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что количество государств-участников так называемой коалиции желающих возросло до 30.

«Эта коалиция желающих, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Её генштаб создан и находится в Париже», — сказал он.

Высказывание прозвучало в ходе обращения Макрона ко французским военным по случаю Дня взятия Бастилии.

По словам Макрона, страны этой коалиции планируют патрулировать украинское воздушное пространство после заключения договорённости о прекращении огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация не согласна с предложением по размещению миротворческого контингента на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.

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