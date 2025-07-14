В США рассказали о работе FPV-дронов: в конфликте на Украине БПЛА стали ключевым вооружением

Согласно анализу The Wall Street Journal, FPV-дроны стали ключевым технологическим фактором в украинском конфликте. Их действия сочетают высокую точность и низкую себестоимость производства, хотя и уступая ракетным системам по разрушительной мощи.
Газета решила изучить влияние современных беспилотников на динамику конфликта. Так, издание пришло к заключению о текущем доминировании дронов в спецоперации.
Согласно данным WSJ, массовое применение FPV-дронов стало решающим фактором стабилизации линии соприкосновения, поскольку любые объекты в 19-километровой прифронтовой зоне находятся под постоянной угрозой поражения.
WSJ также отмечает, что с 2024 года резко возросло количество операций с применением БПЛА. В настоящее время вдоль всей линии соприкосновения одновременно находятся в воздухе сотни российских и украинских беспилотников. Эти аппараты не только доставляют боеприпасы, медикаменты и помогают в эвакуации раненых. Кроме этого дроны осуществляют постоянный мониторинг передвижений противника с последующим наведением точных ударов по живой силе и технике.
Помимо этого, современные боевые действия схожи с противоборством передовых беспилотных систем.
Как отмечает WSJ, массовое применение этих аппаратов с видом от первого лица стало ключевым фактором позиционного тупика — теперь любые объекты в 20-километровой прифронтовой зоне находятся под постоянной угрозой поражения.
Согласно данным издания, FPV-дроны впервые были зафиксированы на поле боя в 2022 году. Этот период совпал с критическим дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ, ожидавших очередного транша американской военной помощи.
Уточняется, что беспилотники стали стратегическим решением, позволившим компенсировать нехватку традиционных вооружений за счет локального производства с минимальными затратами.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о формировании в составе Вооруженных Сил нового рода войск, специализирующегося на применении беспилотных авиационных систем. Российский глава подчеркнул, что Россия обладает обширным практическим опытом в разработке и применении беспилотных технологий.