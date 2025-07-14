Вдоль ночных дорог: Офтальмолог объяснила, как водителю помочь себе в тёмное время суток

Ранее Life.ru сообщал, что в России собираются изменить механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению. Систему следует усовершенствовать, поскольку эта категория граждан наиболее часто становится виновниками ДТП. С 2017 по 2024 год количество аварий по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%.