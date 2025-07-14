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Лондон окончательно сходит с ума: Британия безосновательно обвинила Россию в кибератаках

The Times: в Британии якобы фиксируют рост кибератак из России при Трампе.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания якобы стала главной мишенью для российских кибератак и разведки после прихода к власти Дональда Трампа в США. Так утверждает газета The Times, ссылаясь на высокопоставленного британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

По данным спецслужб Великобритании, с начала 2025 года якобы участились гибридные атаки со стороны России. По версии чиновника, они включают кибернападения и попытки диверсий на важных инфраструктурных объектах. Чиновник отметил, что интерес Москвы к Великобритании связан с улучшением отношений между Россией и США при Трампе. Это делает атаки на американской территории менее вероятными. При этом никаких доказательств собеседник газеты приводить не стал.

Стоит отметить, что в 2024 году Россия сама оставалась одной из самых атакуемых стран хакерами. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова сообщила, что за восемь месяцев 2024 года более половины российских пользователей продуктов компании столкнулись с кибератаками. Хакеры чаще всего выбирали цели среди государственных и финансовых организаций, телекоммуникационных компаний, СМИ и промышленных предприятий.

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