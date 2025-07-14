Лондон окончательно сходит с ума: Британия безосновательно обвинила Россию в кибератаках

По данным спецслужб Великобритании, с начала 2025 года якобы участились гибридные атаки со стороны России. По версии чиновника, они включают кибернападения и попытки диверсий на важных инфраструктурных объектах. Чиновник отметил, что интерес Москвы к Великобритании связан с улучшением отношений между Россией и США при Трампе. Это делает атаки на американской территории менее вероятными. При этом никаких доказательств собеседник газеты приводить не стал.