В Ангарске прошел этап ралли «Шелковый путь» с участием 100 экипажей

Маршрут «Шелкового пути» в этом году проходит через Россию и Монголию. В Иркутской области было организовано два спецучастка: первый — на Чертугеевском полуострове, второй — от Ангарска до Шелеховского района. После этого участники отправятся в Бурятию, а затем и в Монголию. Завершится ралли 22 июля торжественным финишем в Горно-Алтайске.