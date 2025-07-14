В Ангарске прошел этап ралли «Шелковый путь» с участием 100 экипажей

13 июля 2025 года в Ангарском городском округе прошел второй этап Международного ралли «Шелковый путь». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, спортивные соревнования развернулись на 51-километровом участке трассы, проложенном по территории Савватеевки. В гонке приняли участие 100 экипажей на различной технике — мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках и грузовиках.
— На старте соревнований присутствовали первые лица региона. За ходом гонки наблюдали около пяти тысяч зрителей. С напутственными словами к спортсменам и организаторам выступили высокопоставленные гости, среди которых были министр спорта России Михаил Дегтярев, советник президента Игорь Левитин, губернатор Игорь Кобзев и руководитель проекта Владимир Чагин, — рассказали в правительстве.
Маршрут «Шелкового пути» в этом году проходит через Россию и Монголию. В Иркутской области было организовано два спецучастка: первый — на Чертугеевском полуострове, второй — от Ангарска до Шелеховского района. После этого участники отправятся в Бурятию, а затем и в Монголию. Завершится ралли 22 июля торжественным финишем в Горно-Алтайске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что спорткомплекс с ледовой ареной для керлинга хотят построить в Иркутске.