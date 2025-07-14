Грозы и град ожидаются в пяти округах РФ

«В понедельник и вторник на юге европейской России прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 метров в секунду. Нескончаемые дожди идут в Сибири. Неспокойная погода будет и на северо-западе страны», — сообщил Вильфанд.