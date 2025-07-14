Грозы и град ожидаются в пяти округах РФ

Россиян предупредили о ливнях и грозах.
Сильный дождь, грозы и ветер прогнозируются в начале недели на юге России. Осадки в ближайшие дни также ожидаются в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник и вторник на юге европейской России прогнозируются ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 метров в секунду. Нескончаемые дожди идут в Сибири. Неспокойная погода будет и на северо-западе страны», — сообщил Вильфанд.
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По словам метеоролога, интенсивные осадки в начале недели предполагаются и в центральных регионах европейской части России. Опасные явления могут привести к резкому подъему уровня воды в реках, что увеличивает риски локальных подтоплений.
Как сообщало URA.RU ранее, подобная неблагоприятная метеообстановка фиксировалась в середине июня. Сильные ливни, грозы и град тогда прошли в ряде регионов России, включая центр европейской части страны, Приволжский федеральный округ и Сибирь. Тогда из-за обильных осадков наблюдался подъем уровня воды в реках и возникали риски подтоплений, а на Черноморском побережье отмечали угрозу смерчей.