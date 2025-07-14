Дубинский: политика Байдена по РФ не будет продолжена Трампом

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не продолжит политику бывшего американского лидера Джо Байдена, касающуюся Российской Федерации.
Дубинский прокомментировал информацию о том, что Трамп готовит заявление по РФ.
«Все ждут заявления Трампа относительно России в понедельник. Точнее, станет ли конфликт Байдена конфликтом Трампа. Мой прогноз — нет», — написал он в Telegram.
Напомним, Трамп анонсировал важное заявление по РФ, но не раскрыл детали.
По данным Bild, на Украине с тревогой ожидают заявления Трампа относительно Российской Федерации, так как его содержание остается неопределённым.
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