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Дубинский: политика Байдена по РФ не будет продолжена Трампом

Трамп анонсировал важное заявление по РФ, но не раскрыл детали.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не продолжит политику бывшего американского лидера Джо Байдена, касающуюся Российской Федерации.

Дубинский прокомментировал информацию о том, что Трамп готовит заявление по РФ.

«Все ждут заявления Трампа относительно России в понедельник. Точнее, станет ли конфликт Байдена конфликтом Трампа. Мой прогноз — нет», — написал он в Telegram.

Напомним, Трамп анонсировал важное заявление по РФ, но не раскрыл детали.

По данным Bild, на Украине с тревогой ожидают заявления Трампа относительно Российской Федерации, так как его содержание остается неопределённым.

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