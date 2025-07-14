Сенаторы США: Трамп может использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь, авторы нового законопроекта о санкциях против России, заявили, что президент США Дональд Трамп может использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
Грэм* отметил, что администрация Трампа рассматривает более жесткие меры, чем Европа, которая пока планирует передать Киеву только доходы от этих активов. Блюменталь добавил, что ЕС и США могут получить доступ к миллиардам долларов замороженных средств, включая пять миллиардов долларов в американских юрисдикциях.
— Я не хочу опережать президента, но следите за новостями о том, что касается замороженных активов. Европейцы хотят ограничиться передачей Украине доходов от этих активов. Министр (финансов США Скотт — прим. «ВМ») Бессент хочет пойти дальше. Следите за новостями касательно планов принять более агрессивные меры в отношении замороженных активов, — заявил в интервью телекомпании CBS сенатор Грэм*.
Законопроект, внесенный в апреле, предполагает жесткие санкции, в том числе 500 процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы.
26 июня президент России Владимир Путин заявил, что попытки западных стран украсть российские золотовалютные активы пойдут на пользу всему миру, поскольку они поспособствуют ускорению процесса регионализации платежных систем. Он добавил, что ситуацию нельзя назвать кражей, поскольку этот термин подразумевает тайное похищение имущества, а в данном случае, по словам Путина, речь идет о прямом грабеже.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.