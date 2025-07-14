Сенаторы США: Трамп может использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Грэм* отметил, что администрация Трампа рассматривает более жесткие меры, чем Европа, которая пока планирует передать Киеву только доходы от этих активов. Блюменталь добавил, что ЕС и США могут получить доступ к миллиардам долларов замороженных средств, включая пять миллиардов долларов в американских юрисдикциях.