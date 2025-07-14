В ТЦК перешли на удаленку: почему сотрудники избегают посещения офисов

Работники ТЦК — аналогов военкоматов — в Херсонской и Запорожской областях начали работать дистанционно, избегая посещения офисов. Об этом рассказали активисты сопротивления «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.
«В настоящий момент намного тише, чем обычно. Часть сотрудников, по нашим данным, перевели на удаленку. Избегают совещаний и офисной работы по возможности», — передает агентство.
Как отметил источник, за последние семь дней не было зарегистрировано ни одного резонансного инцидента, связанного с задержанием гражданских лиц.
Накануне стало известно, что после нескольких точных ударов по ТЦК украинцы начали активнее передавать расположение этих центров пророссийским подпольным группам.
Ранее KP.RU писал, что деятельность украинских территориальных центров комплектования может быть изменена после серии взрывов в их зданиях. Одним из вариантов реорганизации может стать распределение этих учреждений по разным локациям.