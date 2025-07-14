Трамп: США отправят Украине дополнительные комплексы Patriot

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит украинской стороне дополнительные вооружения.
Он уточнил, что в частности, речь идёт о ракетах к американским системам Patriot. Трамп подчеркнул, что их поставку оплатит ЕС.
«Мы отправим им Patriot», — сказал он в ходе общения представителям средств массовой информации, возвращаясь в американскую столицу из Нью-Джерси.
Говоря о ЕС, Трамп уточнил, что европейские государства заплатят за оружие США.
«Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — пообещал он.
Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, поставляемое украинской стороне.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.