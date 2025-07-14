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Трамп: США отправят Украине дополнительные комплексы Patriot

Вашингтон направит украинской стороне дополнительные вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит украинской стороне дополнительные вооружения.

Он уточнил, что в частности, речь идёт о ракетах к американским системам Patriot. Трамп подчеркнул, что их поставку оплатит ЕС.

«Мы отправим им Patriot», — сказал он в ходе общения представителям средств массовой информации, возвращаясь в американскую столицу из Нью-Джерси.

Говоря о ЕС, Трамп уточнил, что европейские государства заплатят за оружие США.

«Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot», — пообещал он.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, поставляемое украинской стороне.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

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