Франция продолжает ощущать якобы угрозу со стороны России, заявил президент Эммануэль Макрон. Об этом он сообщил в своем ежегодном обращении к Вооруженным силам страны перед Днем взятия Бастилии. Выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
По словам Макрона, Россия якобы представляет постоянную опасность для Европы, начиная от Кавказа и заканчивая Арктикой. Он подчеркнул, что эта угроза хорошо подготовлена и организована, поэтому европейские страны должны быть готовы ей противостоять. Макрон также отметил, что государствам Европы необходимо объединить усилия, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность своего будущего.
Ранее, за несколько дней до обращения, Эммануэль Макрон дал указание начальнику генерального штаба Вооруженных сил Франции, генералу Тьерри Буркхарду, публично заявить, что Россия считает Францию своей главной целью. Об этом сообщил лидер фракции «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети Х. Он указал, что президент за двое суток до своего выступления поручил высокопоставленному военному сделать столь громкое заявление.