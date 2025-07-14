Макрон снова сделал громкое заявление о России: что он сказал

По словам Макрона, Россия якобы представляет постоянную опасность для Европы, начиная от Кавказа и заканчивая Арктикой. Он подчеркнул, что эта угроза хорошо подготовлена и организована, поэтому европейские страны должны быть готовы ей противостоять. Макрон также отметил, что государствам Европы необходимо объединить усилия, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность своего будущего.