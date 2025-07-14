В Иркутске одобрили проект нового научного центра

Главгосэкспертиза России проверила и одобрила проект Центра управления Национального гелиогеофизического комплекса (НГК РАН), который строится по инициативе Института солнечно-земной физики СО РАН. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе института, после оценки инженерных расчетов и документации специалисты подтвердили, что здание можно возводить.
Центр будет включать четыре корпуса разной этажности — от двух до четырех уровней. В них разместятся административные и лабораторные помещения, серверные для хранения данных, учебные классы для подготовки специалистов, а также конференц-залы и столовая.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 12 июля произошел несчастный случай на воде. На озере Гусиное 38-летний мужчина во время отдыха попал под катер.