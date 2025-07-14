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В Иркутске одобрили проект нового научного центра

Центр будет состоять из четырех блоков высотой от двух до четырех этажей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главгосэкспертиза России проверила и одобрила проект Центра управления Национального гелиогеофизического комплекса (НГК РАН), который строится по инициативе Института солнечно-земной физики СО РАН. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе института, после оценки инженерных расчетов и документации специалисты подтвердили, что здание можно возводить.

Центр будет включать четыре корпуса разной этажности — от двух до четырех уровней. В них разместятся административные и лабораторные помещения, серверные для хранения данных, учебные классы для подготовки специалистов, а также конференц-залы и столовая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 12 июля произошел несчастный случай на воде. На озере Гусиное 38-летний мужчина во время отдыха попал под катер.