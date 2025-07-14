Туристы РФ сдают билеты на фестиваль в Баку из-за замены российских артистов

Депутата латвийского Сейма Алексея Росликова удалили с заседания после того, как он завершил свое выступление фразой на русском языке. Поводом стало обсуждение проекта декларации о так называемой «преступной русификации» Латвии в советский период и мерах по устранению ее последствий. Росликов, выступая с трибуны, призвал не включать документ в повестку дня. Основную часть речи он произнес на латышском, но завершил ее фразой по-русски, что вызвало резкую реакцию зала.