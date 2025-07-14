Российские туристы массово отказываются от билетов на азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025 после того, как организаторы заменили популярных российских исполнителей, таких как «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу и Стас Пьеха, на менее известных азербайджанских музыкантов.
По информации, Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия с участием российских артистов. Многие россияне, купившие билеты по цене от 4000 до 226 500 рублей за один день фестиваля, выразили недовольство тем, что из списка более 30 артистов теперь знают лишь четырех-шести исполнителей.
Организаторы, осознавая потерю значительной прибыли, пытаются привлечь артистов из СНГ, знакомых российской публике, передает Telegram-канал Shot.
В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Депутата латвийского Сейма Алексея Росликова удалили с заседания после того, как он завершил свое выступление фразой на русском языке. Поводом стало обсуждение проекта декларации о так называемой «преступной русификации» Латвии в советский период и мерах по устранению ее последствий. Росликов, выступая с трибуны, призвал не включать документ в повестку дня. Основную часть речи он произнес на латышском, но завершил ее фразой по-русски, что вызвало резкую реакцию зала.
Ранее сенатор Алексей Пушков высказался касательно слов финского лидера Александра Стубба о том, что Россию нельзя назвать великой державой. Политик напомнил, что русофобия порождает глупость.