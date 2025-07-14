Трамп уклончиво ответил на вопрос о санкциях против России: глава Белого дома предложил дождаться момента

Как сообщил Трамп 14 июля, он намерен сделать важное заявление, связанное с Россией. Деталей он не раскрыл, но выразил разочарование темпами урегулирования ситуации на Украине. На вопрос о возможных новых ограничительных мерах против России он предложил дождаться его выступления. При этом президент США отметил, что страны Европы уже приняли решение о введении санкций в отношении РФ.