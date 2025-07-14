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Трамп уклончиво ответил на вопрос о санкциях против России: глава Белого дома предложил дождаться момента

Трамп не захотел отвечать на вопрос об антироссийских санкциях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс близ Вашингтона, уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном введении новых санкций против России.

«Посмотрим, что будет завтра», — уточнил американский лидер, отвечая на вопрос о санкциях против РФ.

Как сообщил Трамп 14 июля, он намерен сделать важное заявление, связанное с Россией. Деталей он не раскрыл, но выразил разочарование темпами урегулирования ситуации на Украине. На вопрос о возможных новых ограничительных мерах против России он предложил дождаться его выступления. При этом президент США отметил, что страны Европы уже приняли решение о введении санкций в отношении РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявил, что Москва ожидает анонсированного заявления, чтобы понять его суть. По словам Пескова, Кремль внимательно следит за всеми высказываниями американского лидера и фиксирует их детали.

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