Названы вещи в квартире, которые могут быть источником скрытых угроз для здоровья

Также не стоит забывать о регулярной стирке наматрасников — хотя бы раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи и бактерий. Подушки, одеяла и покрывала лучше сдавать в химчистку один или два раза в год, а вот шторы нужно стирать раз в 3−4 месяца — в зависимости от того, в каком помещении они висят.