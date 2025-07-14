Названы вещи в квартире, которые могут быть источником скрытых угроз для здоровья

Обычные предметы в доме могут стать источником скрытых угроз для здоровья. Они могут привести к развитию серьезных заболеваний. Об этом KP.RU рассказала академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
— Ковры и мягкая мебель могут накапливать пылевых клещей, перхоть домашних животных, споры плесени, частицы тяжелых металлов и т. д. Чем больше возраст вещи и высота ворса на ней, тем больше на ней скапливается загрязняющих веществ. Дети в большей степени подвержены их воздействию, — пояснила специалист.
Кроме того, опасную плесень в доме тоже нельзя игнорировать. Черная плесень может вызывать серьезные аллергические реакции и даже болезни легких, такие как бронхолегочный аспергиллез. Эксперт предупредила, если в вашем доме появились пятна плесени, важно как можно быстрее принять меры.
Также не стоит забывать о регулярной стирке наматрасников — хотя бы раз в месяц, чтобы избежать накопления грязи и бактерий. Подушки, одеяла и покрывала лучше сдавать в химчистку один или два раза в год, а вот шторы нужно стирать раз в 3−4 месяца — в зависимости от того, в каком помещении они висят.