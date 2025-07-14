Чеченку, сбежавшую от домашнего насилия, похитили в Тбилиси

В Тбилиси похитили 24-летнюю Лауру Авторханову, беженку из Чечни, спасавшуюся от домашнего насилия. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля.
Правозащитники из «Марем» выяснили, что в похищении участвовали сестра и пятеро чеченцев. Девушка успела сообщить о своем местоположении сотруднику шелтера, но прибыв на место, он столкнулся с сопротивлением. Авторханова покинула Чечню из-за давления родственников, требовавших отдавать им заработанные деньги. Она оставила дома письмо с просьбой не искать ее.
Уточняется, что полиция Тбилиси обещала предупредить о возможном прибытии родственников, но этого не случилось. Сотрудник шелтера утверждает, что полицейские не проявляют должного интереса к поискам.
По данным правозащитников, Авторханову доставили в отдел полиции Тбилиси, где ее пытаются заставить подписать заявление о добровольном уходе из страны. Очевидцы видели ее в полиции с адвокатами, а у участка собрались люди. Есть опасения, что ее могут вернуть в Россию, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Похожий случай произошел в феврале, когда 3 февраля чеченка Эльза Солтаева родом из села Ножай-Юрт сбежала из дома из-за того, что ее с детства избивали, насильно выдали замуж и несколько раз возвращали обратно, когда девушка пыталась уйти от своего супруга.