Чеченку, сбежавшую от домашнего насилия, похитили в Тбилиси

По данным правозащитников, Авторханову доставили в отдел полиции Тбилиси, где ее пытаются заставить подписать заявление о добровольном уходе из страны. Очевидцы видели ее в полиции с адвокатами, а у участка собрались люди. Есть опасения, что ее могут вернуть в Россию, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».