Аналитик из Венгрии Золтан Кошкович подверг критике высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС планирует продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию, а также оказывать помощь украинской стороне.
Аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии напомнил, что он сотрудники территориального центра комплектования избили венгра из Закарпатской области, пытаясь его мобилизовать. В результате мужчина скончался.
«Они только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?», — написал Кошкович.
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Напомним, 45-летний Йожеф Шебештьен жил в населённом пункте Берегово в Закарпатской области, при этом у него было двойное гражданство. Сотрудники ТЦК затолкали его в автобус, а в военкомате избили железными прутьями. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в связи с его гибелью.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялась акция протеста против фон дер Ляйен.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.