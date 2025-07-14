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Аналитик Кошкович раскритиковал слова фон дер Ляйен о давлении на РФ

ЕС планирует оказывать давление на РФ, а также помогать украинской стороне.

Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Венгрии Золтан Кошкович подверг критике высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС планирует продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию, а также оказывать помощь украинской стороне.

Аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии напомнил, что он сотрудники территориального центра комплектования избили венгра из Закарпатской области, пытаясь его мобилизовать. В результате мужчина скончался.

«Они только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?», — написал Кошкович.

Пост опубликован в соцсети X*.

Напомним, 45-летний Йожеф Шебештьен жил в населённом пункте Берегово в Закарпатской области, при этом у него было двойное гражданство. Сотрудники ТЦК затолкали его в автобус, а в военкомате избили железными прутьями. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла в связи с его гибелью.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе состоялась акция протеста против фон дер Ляйен.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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