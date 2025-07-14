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«Россия положит этому конец»: в США признали провокацию со стороны НАТО в сторону Москвы

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ положит конец провокациям НАТО на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия не угрожала НАТО, но альянс использовал Украину как плацдарм для давления на Москву, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube.

По словам Джонсона, Россия не стремится к мировому господству и не создает военные базы по всему миру, как это делают другие державы. Он подчеркнул, что российская военная доктрина направлена исключительно на защиту собственных границ, а не на нападение на США или страны Европы.

Джонсон отметил, что Запад с момента распада СССР активно вовлекал Украину в свою сферу влияния. Он считает, что действия НАТО на Украине любая страна восприняла бы как серьезную угрозу своей безопасности.

«Украина с 1995 года де-факто член НАТО они участвовали в учениях альянса и даже предоставляли им базу на своей территории. Россия положит этому конец», — добавил экс-аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал НАТО устаревшим блоком, который не отвечает реалиям современного мира. Он отметил, что многие страны осознают неактуальность альянса. По словам Путина, особенно это заметно на примере США, которые понимают, что управлять НАТО становится все труднее.

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