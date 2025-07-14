Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — сказал он.