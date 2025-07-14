Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — сказал он.
По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса.
«Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — добавил эксперт.
В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.