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Россиян предупредили об изменениях в летней погоде в течение 50 лет

Климатолог Кокорин: лето в России в течение 50 лет потеплеет на 2−3 градуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется не менее чем на два-три градуса, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — сказал он.

По его словам, за последние полвека средняя температура в России уже поднялась примерно на два градуса.

«Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — добавил эксперт.

В июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что главным фактором повышения глобальной температуры сейчас считается деятельность человека, причем она сильном превышает влияние природных явлений, приводящим к нагреванию планеты.