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Минюст готовит масштабную реформу судов

Министерство юстиции России подготовило проект масштабной реформы судебного представительства, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс опубликованы на официальном сайте ведомства 14 июля 2025 года, сообщает газета «Ведомости».

Минфин готовит изменения в работе адвокатов.

Министерство юстиции России подготовило проект масштабной реформы судебного представительства, согласно которому интересы граждан и организаций в судах смогут представлять исключительно адвокаты. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и Уголовный процессуальный кодекс опубликованы на официальном сайте ведомства 14 июля 2025 года, сообщает газета «Ведомости».

«Исключения предусмотрены для штатных работников юридических лиц, если организация участвует в деле, а также для близких родственников граждан — но только в судах первой инстанции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В остальных случаях участие неадвоката возможно только с разрешения суда и при наличии исключительных обстоятельств, например, если в конкретном населенном пункте невозможно найти адвоката.

В Минюсте уточняют, что новые требования не затронут граждан, самостоятельно защищающих свои права без привлечения представителя. Также ведомство отмечает, что реформа направлена на повышение качества юридической помощи и защиту интересов сторон в судебном процессе. Законопроект уже проходит общественное обсуждение.