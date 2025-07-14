Минюст готовит масштабную реформу судов

«Исключения предусмотрены для штатных работников юридических лиц, если организация участвует в деле, а также для близких родственников граждан — но только в судах первой инстанции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В остальных случаях участие неадвоката возможно только с разрешения суда и при наличии исключительных обстоятельств, например, если в конкретном населенном пункте невозможно найти адвоката.