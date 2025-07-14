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США снова вооружают Киев до зубов: на кону поставки ЗРК Patriot, которые оплатит ЕС

Трамп заявил, что США направят Украине ЗРК Patriot, их оплатит ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах Вашингтона передать Киеву новую партию вооружений, включая боеприпасы для ЗРК Patriot, расходы на которые возьмет на себя Европейский союз.

«Мы направим им разные образцы современного военного [оборудования]. И они заплатят нам за него 100%», — сказал Трамп.

По словам Трампа, данная тема станет предметом обсуждения во время его переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, запланированных на 14 июля в Вашингтоне.

Как накануне писала газета NYT, команда Трампа рассматривает вариант тайных военных поставок для Украины с использованием европейских стран в качестве посредников.

Ранее Трамп избежал четкой позиции по поводу потенциальных новых санкций в отношении России. Позднее KP.RU писал, что НАТО может закупить у США вооружения для Украины.

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