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США на территории Дании смогут размещать у границ РФ военную инфраструктуру

США получили возможность размещать свою военную инфраструктуру рядом с российскими границами в рамках оборонного соглашения с Данией, при этом датские власти не контролируют виды вооружений, которые будут завозиться на их территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

США получили возможность размещать свою военную инфраструктуру рядом с российскими границами в рамках оборонного соглашения с Данией, при этом датские власти не контролируют виды вооружений, которые будут завозиться на их территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

В июне парламент Дании одобрил соглашение, позволяющее американским военным использовать три датские базы и создавать на территории страны свои объекты.

«Это открывает для США возможность развёртывать военную инфраструктуру близко к российским границам, создавая угрозы для нашей национальной безопасности. Как именно будет реализовано это соглашение — покажет время», — подчеркнул Барбин.

Он также отметил, что Дания не имеет возможности контролировать, какое вооружение доставляется американской стороной.

«В связи с этим вызывает сомнения способность Дании гарантировать отсутствие размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время», — добавил посол.