США на территории Дании смогут размещать у границ РФ военную инфраструктуру

США получили возможность размещать свою военную инфраструктуру рядом с российскими границами в рамках оборонного соглашения с Данией, при этом датские власти не контролируют виды вооружений, которые будут завозиться на их территорию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.