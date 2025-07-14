В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно

А ранее в Госдуме рассмотрели законопроект, позволяющий продлить срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ.