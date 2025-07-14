В Госдуме хотят разрешить участникам СВО получать второе образование бесплатно

Авторами выступили лидер партии Сергей Миронов, а также первый зампред комитета по контролю в Госдуме Дмитрий Гусев. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект поступит на рассмотрение 14 июля.
Суть инициативы — расширить образовательные права ветеранов, которые по разным причинам не могут продолжать прежнюю деятельность. В пояснительной записке говорится, что сейчас бесплатно разрешено получить только первое образование.
Миронов отметил, что инициатива основана на поручениях главы государства, отражённых в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
А ранее в Госдуме рассмотрели законопроект, позволяющий продлить срок действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО. Суть поправки заключается в том, чтобы не включать время службы в армии в четырёхлетний срок действия результатов ЕГЭ.