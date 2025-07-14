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Просрочка по кредитам в России достигла 1,5 триллиона

Просроченная задолженность по потребительским кредитам россиян достигла рекордных 1,5 триллиона рублей. Это максимальное значение за все шесть лет ведения подобной статистики, сообщили в Банке России. За год объем проблемных ссуд вырос на 400 миллиардов рублей, их доля достигла 5,7% от общего объема розничного кредитования.

Долг является рекордным за последние года.

Просроченная задолженность по потребительским кредитам россиян достигла рекордных 1,5 триллиона рублей. Это максимальное значение за все шесть лет ведения подобной статистики, сообщили в Банке России. За год объем проблемных ссуд вырос на 400 миллиардов рублей, их доля достигла 5,7% от общего объема розничного кредитования.

Причиной увеличения просрочки стало накопление долгов по кредитам, выданным в 2023—2024 годах под высокие процентные ставки заемщикам с повышенным риском. «Рост просроченной задолженности связан с вызреванием кредитов, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов «Известиям». По его словам, на фоне замедления кредитной активности проблемы с возвратом средств становятся более заметными.

По словам директора Национальных кредитных рейтингов Михаил Доронкин, основная часть просроченной задолженности приходится на клиентов, которые не справились с высокой долговой нагрузкой после оформления кредитов под существенные ставки. Несмотря на то что Банк России в июне снизил ключевую ставку до 20% и продолжает подавать сигналы о дальнейшем снижении, эксперты уверены: этих мер недостаточно для сдерживания роста просроченных долгов.

По данным ЦБ, увеличение объема невозвратных кредитов формирует дополнительные риски для экономики. В конечном итоге финансовая нагрузка может перейти на обычных потребителей через рост стоимости банковских услуг и ограничение доступа к новым займам.

С 1 июля 2025 года Банк России ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог автомобиля, чтобы ограничить выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры стали ответом на рост проблемных кредитов, который наблюдается на фоне ужесточения условий кредитования и снижения платежеспособности заемщиков. Ранее в 2025 году объем выдачи ипотечных кредитов уже снизился более чем на 50%.