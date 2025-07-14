Просрочка по кредитам в России достигла 1,5 триллиона

С 1 июля 2025 года Банк России ввел макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог автомобиля, чтобы ограничить выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры стали ответом на рост проблемных кредитов, который наблюдается на фоне ужесточения условий кредитования и снижения платежеспособности заемщиков. Ранее в 2025 году объем выдачи ипотечных кредитов уже снизился более чем на 50%.