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Врач рассказала, чем может быть опасно домашнее варенье

Готовое варенье может быть опасно из-за высокого содержания сахара.

Готовое варенье может быть опасно из-за высокого содержания сахара. Его содержание в сладком продукте может доходить до 60%, предупредила врач-терапевт Красногородской больницы Анастасия Лозикова.

«В процессе приготовления варенья добавляется много сахара — до 60%. Чрезмерное употребление сахара способно привести к развитию диабета второго типа и сердечно-сосудистым болезням», — рассказала специалист РИА Новости.

В этой связи врач рекомендовала с особой осторожность есть варенье пациентам с этими заболеваниями. Также лакомством не следует злоупотреблять людям, страдающим гипертонией и метаболическим синдромом. Таким людям специалист советует есть максимум одну ложку варенья в день.

Лозикова добавила, что варенье нельзя считать заменой натуральным ягодам, так как термическая обработка не позволяет сохранять в нем полезные свойства витамина С. Под воздействием высоких температур он быстро разрушается.

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