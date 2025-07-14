Врач рассказала, чем может быть опасно домашнее варенье

В этой связи врач рекомендовала с особой осторожность есть варенье пациентам с этими заболеваниями. Также лакомством не следует злоупотреблять людям, страдающим гипертонией и метаболическим синдромом. Таким людям специалист советует есть максимум одну ложку варенья в день.