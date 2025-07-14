Минтруд предложил отменить очные проверки бизнеса

Как сообщало URA.RU ранее, российское правительство утвердило план по борьбе с неформальной занятостью на период с 2025 по 2027 год. В числе предусмотренных инициатив — проведение анализа численности граждан, не участвующих в трудовой деятельности, а также меры по их интеграции в рынок труда.