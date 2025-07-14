Очередные поставки вооружений Украине будут ликвидированы российскими военными, заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он утонил, что российская сторона осознаёт угрозу, исходящую от коллективного Запада.
«Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. РФ ни капли не переживает. Россияне поддерживают своё государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику ещё на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику ещё на несколько миллиардов долларов», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер подчеркнул, что ни одна армия в мире не способна встать в один ряд с ВС РФ по уровню боевой эффективности.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит украинской стороне дополнительные вооружения.