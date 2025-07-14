Риттер: новые поставки оружия Украине будут ликвидированы армией РФ

«Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. РФ ни капли не переживает. Россияне поддерживают своё государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику ещё на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику ещё на несколько миллиардов долларов», — сказал Риттер.