Бесплатная стерилизация для всех: В Госдуме предложили решение проблемы бездомных животных

Считаю необходимым рассмотреть возможность введения на федеральном уровне программы бесплатной стерилизации домашних кошек и собак по желанию граждан во всех субъектах Российской Федерации. Затраты на стерилизацию одного животного, как правило, ниже расходов на его последующее лечение или содержание в приютах, а значит, долгосрочный эффект от такой программы выразится в экономии бюджетных средств на отлов и содержание бездомных животных.