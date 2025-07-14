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Депутаты встали на защиту крестов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий изображать храмы без крестов, к финальному чтению. Он направлен на защиту религиозных символов. О разработке документа говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Религиозные символы охраняет закон.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий изображать храмы без крестов, к финальному чтению. Он направлен на защиту религиозных символов. О разработке документа говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поправки подготовлены по обращениям граждан, которые указывали, что сталкивались со случаями ретуширования или стирания религиозных символов на плакатах или афишах. Храмы нельзя изображать без крестов, но есть исключения», — передает газета «Известия» со ссылкой на законопроект.

Уточняется, что храмы без крестов можно будет изображать если речь идет о периоде истории, когда религиозных символов на них не было. Другим исключением является ситуация, когда изображения крестов может повлечь их осквернение. Например, если религиозные символы наносятся на упаковку товаров или на коврики, чехлы и другие бытовые вещи, отмечает издание. Защита религиозных символов распространяется на религии — Христианство, Ислам, Буддизм, Иудаизм.

Ранее в России приняли закон о защите чувств верующих. Благодаря этому, в стране нельзя рисовать карикатуры на святыни.

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