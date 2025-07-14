Депутаты встали на защиту крестов

Уточняется, что храмы без крестов можно будет изображать если речь идет о периоде истории, когда религиозных символов на них не было. Другим исключением является ситуация, когда изображения крестов может повлечь их осквернение. Например, если религиозные символы наносятся на упаковку товаров или на коврики, чехлы и другие бытовые вещи, отмечает издание. Защита религиозных символов распространяется на религии — Христианство, Ислам, Буддизм, Иудаизм.