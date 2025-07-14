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Кардиолог назвал наиболее приемлемые виды активности в жару

Врач Вахляев назвал плавание и велоспорт приемлемыми видами активности в жару.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. При выборе формата тренировок в условиях жары стоит обратить внимание на плавание или велоспорт, это наиболее приемлемые виды активности в такой период, посоветовал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«Предпочтение я бы отдал все-таки не силовым нагрузкам, где вы много тепла сами по себе генерируете, а, например, плаванию или велопоездкам — только не в спортивном режиме, а прогулочном», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вахляев отметил, что в вопросе активности в условиях аномальной жары необходимо ориентироваться на опыт южных стран и регионов. «Южные страны и регионы исповедуют такой принцип, как сиеста: трудовая двигательная активность происходит в ранние утренние часы и в поздние вечерние, даже ночные, а в самый зной — активность на нуле», — добавил он.

Эти же правила работают и при планировании тренировок: необходимо выбирать утренние или вечерние часы для спорта — время, когда жара находится не на пике — или же тренироваться в кондиционируемом помещении.