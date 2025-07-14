Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 14 июля 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 14 июля 2025 пройдет в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, данная мера необходима для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 14 июля 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Ивана Франко, 6, Академическая, 5б, Розы Люксембург, 7, Некрасова, 6/1, — уточнил оператор.
Работы начнутся уже в девять часов утра. Их продолжительность будет меняться в зависимости от округа. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 14 июля 2025, можно узнать в фотокарточке.
Работы начнутся с 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Нижнеудинском водитель, пассажир и ребенок погибли в лобовом ДТП.