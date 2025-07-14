«Японку» с 47-летней историей продают во Владивостоке

В открытых источниках указано, что Toyota Sprinter — компактный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2002 годы. Первые два поколения представляли собой трёхдверное купе на базе платформы Toyota Corolla. Третье и последующие поколения получили развитие в других видах кузова. С окончанием выпуска Toyota Sprinter на смену устаревшей машины пришла Toyota Corolla. Она положила основу для таких моделей, как Allex и Voltz.