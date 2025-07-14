«Японку» с 47-летней историей продают во Владивостоке

Toyota Sprinter 1978 года выставили на продажу во Владивостоке. Продавец редкого авто, снятого с производства в 2002 году, оценил его в 1,3 млн рублей. На соответствующее объявление наткнулся корреспондент ИА PrimaMedia.
Как указано в объявлении, пробег транспортного средства за десятки лет эксплуатации составляет 78 000 километров. У автомобиля два владельца, он не в розыске, полностью комплектен. Продавец отмечает срочность продажи и обещает заменить номера.
«На самом деле и в мыслях не было продавать его, много сил на него ушло, про деньги я молчу. Ситуации бывают разными, поэтому и выставил», — рассказал автор объявления.
В открытых источниках указано, что Toyota Sprinter — компактный автомобиль, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2002 годы. Первые два поколения представляли собой трёхдверное купе на базе платформы Toyota Corolla. Третье и последующие поколения получили развитие в других видах кузова. С окончанием выпуска Toyota Sprinter на смену устаревшей машины пришла Toyota Corolla. Она положила основу для таких моделей, как Allex и Voltz.
Найти в продаже Toyota Sprinter первых поколений — сейчас большая редкость. Такие автомобили приобретаются в коллекционных целях. В своё время Sprinter считался легендой — за надёжность, хорошие ходовые качества и запоминающийся дизайн.
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