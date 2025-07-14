WSJ: Пентагон приостановил помощь Украине из-за опасений истощения запасов

В Министерстве обороны США возникли опасения относительно объемов военной помощи, оказываемой Украине. По информации издания Wall Street Journal, министр обороны Пит Хегсет принял решение временно приостановить поставки вооружений Украине после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби.
В данной записке, как утверждается, Колби выразил обеспокоенность тем, что запросы Украины на поставки оружия могут привести к истощению собственных запасов Пентагона. Хотя документ не содержал прямых рекомендаций, он, по всей видимости, сыграл важную роль в решении министра Хегсета.
— Именно Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня написал докладную записку министру обороны Питу Хегсету, в которой подчеркнул, что отправка Украине американского оружия может истощить и без того скудные запасы Пентагона, — говорится в сообщении.
В частности, Колби, как отмечает издание, придерживается мнения о необходимости переориентации усилий США на противодействие Китаю, что, вероятно, также повлияло на оценку рисков, связанных с продолжением поставок вооружений Украине в прежних объемах.
Тем не менее, 13 июля американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что в ближайшее время США отправят Украине рекордные объемы вооружений. Он призвал ждать «важного заявления» главы Белого дома Дональда Трампа о России, которое тот сделает в понедельник, 14 июля.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.