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Сын режиссёра «Моей прекрасной няни» Кирющенко не оплатил долги по кредитам

Василий Кирющенко объявлен в розыск в РФ из-за участия в РДК.

Источник: Аргументы и факты

Сын режиссёра телесериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко*, объявленный в розыск в РФ, не оплатил в Российской Федерации долги по кредитам, он задолжал почти 136 тысяч рублей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.

«Василий Кирющенко имеет задолженность по кредитным платежам на сумму почти 136 тысяч рублей», — сказал источник.

31-летний Василий Кирющенко в июне текущего года был включён Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом. Он оказался из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК)**. Против Кирющенко возбуждены уголовные дела.

Отцом Кирющенко является актёр и режиссёр Алексей Кирющенко. В числе его работ — сериалы «Моя прекрасная няня» и «Воронины». Кроме того, он является режиссёром сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.

Ранее сообщалось, что Василия Кирющенко объявили в розыск из-за участия в РДК.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещённая в РФ террористическая организация.