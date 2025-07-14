Сын режиссёра «Моей прекрасной няни» Кирющенко не оплатил долги по кредитам

31-летний Василий Кирющенко в июне текущего года был включён Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом. Он оказался из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК)**. Против Кирющенко возбуждены уголовные дела.