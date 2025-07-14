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Степашин рассказал о проблемах с демографией в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Источник: © РИА Новости

В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения.

«Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья — это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы — это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны», — сказал Степашин.

В этом контексте он привел в пример регионы России.

«Самые большие семьи именно там — в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков», — отметил Степашин.

Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.