Гражданские жены участников СВО могут получить ряд прав: вот что предложили в Госдуме

Депутаты Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали инициативу, предоставляющую гражданским супругам погибших военнослужащих на СВО право на получение социальных льгот. Законопроект получил положительную рекомендацию к принятию в первом чтении.
Как пояснил «Российской газете» автор инициативы Павел Крашенинников, документ направлен на правовую защиту членов семей погибших военных, состоявших в незарегистрированном браке до начала спецоперации.
Уточняется, что определение официального статуса гражданских супруг будет происходить в судебном порядке.
При этом инициатива поступила в нижнюю палату парламента в январе 2024 года, но стала предметом споров. По данным комитета, в настоящее время разработаны альтернативные формулировки для включения в документ при подготовке ко второму чтению.
Ранее KP.RU писал об инициативе депутатов Госдумы, которые хотят дать участникам СВО право на получение бесплатного второго высшего образования.