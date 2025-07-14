Тропическая депрессия ударит по Приморью: ожидаются экстремальные осадки

«Причиной непогоды называют выход тропической депрессии на акваторию Японского моря», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.
Ожидаемое количество осадков варьируется от 15 до 40 мм, однако местами возможны экстремально сильные дожди с интенсивностью 50 мм и более за период менее 12 часов.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и гостям указанных районов соблюдать повышенные меры предосторожности и обязательно учитывать сложные погодные условия при планировании любых поездок или отдыха на побережье.
Напомним, ранее синоптики рассказали, как начнется новая рабочая неделя в Приморье. По данным специалистов, ожидаются грозовые дожди и похолодание.