Тропическая депрессия ударит по Приморью: ожидаются экстремальные осадки

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ФедералПресс. Метеорологи объявили штормовое предупреждение для юго-западных районов Приморского края, в первую очередь Хасанского района. По их прогнозам, в период с вечера 14 июля до утра 15 июля здесь ожидаются интенсивные осадки.