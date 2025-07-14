Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тропическая депрессия ударит по Приморью: ожидаются экстремальные осадки

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ФедералПресс. Метеорологи объявили штормовое предупреждение для юго-западных районов Приморского края, в первую очередь Хасанского района. По их прогнозам, в период с вечера 14 июля до утра 15 июля здесь ожидаются интенсивные осадки.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 100% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: РИА "Новости"

«Причиной непогоды называют выход тропической депрессии на акваторию Японского моря», — сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Ожидаемое количество осадков варьируется от 15 до 40 мм, однако местами возможны экстремально сильные дожди с интенсивностью 50 мм и более за период менее 12 часов.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и гостям указанных районов соблюдать повышенные меры предосторожности и обязательно учитывать сложные погодные условия при планировании любых поездок или отдыха на побережье.

Напомним, ранее синоптики рассказали, как начнется новая рабочая неделя в Приморье. По данным специалистов, ожидаются грозовые дожди и похолодание.